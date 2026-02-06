Die Aktien von Lithiumherstellern wie Albemarle und SQM korrigierten zuletzt wieder etwas. Dies sorgte für sinkende Kurse beim Best of Lithium Index des AKTIONÄR. Doch das ist kein Grund zur Sorge. Die Perspektiven für die Lithiumpreise und damit auch für die Produzenten des für die Energie- und Verkehrswende enorm wichtigen Rohstoffs sind weiterhin gut. Nach einigen schwierigen Jahren haben Angebotsanpassungen dazu beigetragen, dass sich der Markt wieder stabilisieren konnte. Ein weiterer Grund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
