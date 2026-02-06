DJ MÄRKTE ASIEN/Kospi vom Tief deutlich erholt - Japan vor der Wahl

DOW JONES--Am Ende einer ereignisreichen Woche hat sich an den asiatischen Aktienmärkten am Freitag kein einheitliches Bild gezeigt. Während es in in Australien und Korea nach unten ging, schloss der Nikkei im Plus. Ausgelöst durch einen neuerlichen Abverkauf von Technologiewerten an der Wall Street herrschte vor allem im Kospi die Risikoaversion bei Technologietiteln vor. Allerdings konnte sich der Index im Tagesverlauf deutlich vom Tief lösen und schloss 1,4 Prozent im Minus.

An der Börse in Tokio, wo der Nikkei 0,8 Prozent höher schloss, waren die am Wochenende anstehenden vorgezogenen Wahlen das bestimmende Thema.

Laut Umfragen lokaler Medien liegt das Momentum bei der Liberaldemokratischen Partei, schreiben die Strategen von TD Securities. "Wir weisen einer absoluten Mehrheit für Premierministerin Takaichi eine Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent zu", so die Strategen. In diesem Szenario würde die JGB-Zinskurve steiler gehen und der Dollar zum Yen dürfte in Richtung 160,00 steigen, fügen die Strategen hinzu.

Auch die Marktstrategen der DZ Bank rechnen für den Unterhauswahlen am Sonntag mit einem deutlichen Wahlsieg der bisher ohne eigene parlamentarische Mehrheit regierenden LDP. Diese Aussicht trug bereits in den vergangenen Tagen zu einer merklichen Schwäche des Yen bei, da von Premierministerin Takaichi erhebliche fiskalische Impulse angedeutet wurden. Der Yen nähere sich damit wieder Niveaus, die für Interventionsspekulationen sorgen könnten.

Japanische Aktien sind für Portfoliospazialist Daniel Hurley von T. Rowe Price trotz der jüngst durch die Wahl verursachten Volatilität weiterhin attraktiv. Der Fokus des Marktes liege auf dem sogenannten "Takaichi-Trade", also insbesondere bei Aktien aus den Bereichen Verteidigung und Kernenergie. Attraktive Chancen bei japanischen Aktien könnten sich in Bereichen ergeben, die von einem stärkeren Yen oder einer möglichen Entlastung bei der Verbrauchssteuer profitieren, wozu auch ausgewählte Konsumgüteraktien zählten.

Am langen Ende der Renditekurve für japanische Staatsanleihen hat es seit dem Höhepunkt der Anspannung Mitte Januar eine starke Umkehr gegeben. Die Sorgen des Marktes über den fiskalischen Kurs Japans haben vorerst nachgelassen. "Offizielle Klarstellungen haben die fiskalischen Sorgen abgekühlt, aber wir sehen immer noch eine beachtliche Risikoprämie am langen Ende", schreiben die Zinsstrategen der Societe Generale.

An der Börse in Seoul ging es im Tagesverlauf hektisch zu. Zunächst verkauften ausländische Investoren im großen Stil Aktien, in der Folge fiel der Won auf neue Tagestiefs. Der zwischenzeitliche Abverkauf wurde auf wachsende Zweifel der Investoren an der Rentabilität der massiven KI-Ausgaben zurückführt. Wie so oft zu beobachten, wurde der Rücksetzer wieder für Käufe genutzt. Nachdem sie im Verlauf deutlich im Minus notiert hatten, schlossen die Schwergewichte wie SK Hynix und Samsung je knapp im Minus.

Der südkoreanische Internetkonzern Naver (-3,1%) hat schwächere Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, aber dennoch Rekordergebnisse für das Gesamtjahr erzielt.

In Sydney ging es für den ASX-200 um 2 Prozent nach unten. Hier belasteten nachgebende Rohstoffpreise, Kupfer gab im asiatischen Handel nach. Anzeichen einer schwächeren Nachfrage in China belasteten wahrscheinlich die Stimmung, schrieb ANZ Research. Auch die Notierungen für Eisenerz kamen zurück, wobei die Preise erstmals seit November 2025 unter die Marke von 100 US-Dollar je Tonne zu fallen drohten. Zusätzlich zu schwachen Fundamentaldaten gebe es einen breiteren Ausverkauf bei Industriemetallen, hieß es. Aber auch das nahende chinesische Neujahrsfest sorge für eine saisonale Flaute.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.708,80 -2,0% +1,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 54.253,68 +0,8% +7,9% 07:00 Kospi (Seoul) 5.089,00 -1,4% +20,8% 07:30 Shanghai-Comp. 4.065,58 -0,3% +3,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.578,84 -1,1% +4,8% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1797 0,1 1,1782 1,1801 +0,5% EUR/JPY 184,92 -0,1 185,01 185,49 +0,5% EUR/GBP 0,8689 -0,2 0,8703 0,8661 -0,9% GBP/USD 1,3576 0,3 1,3537 1,3625 +1,3% USD/JPY 156,77 -0,2 157,04 157,19 +0,0% USD/KRW 1.468,46 -0,2 1.471,78 1.464,27 +1,4% USD/CNY 6,9587 -0,0 6,9589 6,9593 -1,0% USD/CNH 6,9388 0,0 6,9382 6,9405 -0,6% USD/HKD 7,8112 -0,0 7,8135 7,8083 +0,4% AUD/USD 0,6959 0,4 0,6929 0,6978 +4,9% NZD/USD 0,5978 0,5 0,5951 0,5990 +4,2% BTC/USD 65.263,55 2,1 63.926,40 70.797,45 -18,6% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,15 63,29 +1,4% +0,86 +11,8% Brent/ICE 68,39 67,55 +1,2% +0,84 +12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.852,29 4.774,29 +1,6% +78,00 +14,9% Silber 72,84 70,9 +2,7% +1,94 +23,7% Platin 1.676,79 1.690,39 -0,8% -13,60 +8,2% Kupfer 5,76 5,82 -1,1% -0,06 +2,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

