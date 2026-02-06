© Foto: DALL*EBitcoin hat in der Nacht die 60.000-Dollar-Marke getestet. Analysten sehen technische Ziele um 45.000 US-Dollar - und im Extremfall sogar die Möglichkeit eines Totalabsturzes auf "0,0 Dollar".Bitcoin hat sich am Freitagvormittag erholt und zeitweise über 66.000 US-Dollar notiert - nur wenige Stunden nachdem die Kryptowährung im globalen Ausverkauf auf rund 60.000 US-Dollar abgestürzt war, den tiefsten Stand seit Oktober 2024. Laut Reuters lag das Tagestief bei 60.008 US-Dollar, bevor Käufer zurückkehrten und eine volatile Gegenbewegung auslösten. Der Crash am Donnerstag war Teil eines breiten Risk-off-Musters: Tech-Werte brachen ein, Softwaretitel setzten ihren Absturz fort, und …Den vollständigen Artikel lesen
