In einer live gestreamten Keynote auf dem Mobile World Congress wird Weening erläutern, wie Dienstleister agentenbasierte KI in einen operativen Vorteil verwandeln können, indem sie in großem Umfang Personalisierung einsetzen, um die Zahl ihrer Abonnenten zu steigern, gleichzeitig den ARPU zu erhöhen und die Abwanderungsrate zu senken

Calix, Inc. (NYSE: CALX) gab heute bekannt, dass President und Chief Executive Officer Michael Weening am Dienstagmorgen, dem 3. März, eine Keynote-Rede in der Sitzung "Architects of the AI Age" auf dem MWC26 Barcelona halten wird. Die Teilnahme von Calix auf dem MWC, der weltweit größten und einflussreichsten Fachmesse für Konnektivität, setzt die Dynamik nach der kürzlichen Einführung der KI-nativen Plattform des Unternehmens fort.

Weening wird am Dienstagmorgen auf der MWC-Hauptbühne eine transformative Vision für die Telekommunikation vorstellen: Wie agierende KI es Dienstleistern ermöglicht, Millionen von Abonnenten gleichzeitig ein "Experience of One" zu bieten indem jede Interaktion in Echtzeit personalisiert, neue Einnahmequellen erschlossen und grundlegend neu definiert wird, was es bedeutet, in der vernetzten Welt zu wachsen.

Er wird auf der Bühne von der führenden KI-Forscherin und Autorin Kate Crawford begleitet, einer weltweit anerkannten Stimme im Bereich der KI-Ethik, um zu untersuchen, wie diese Transformation über die Automatisierung hinausgeht. Sie werden sich damit befassen, wie verantwortungsbewusste, handlungsfähige KI die Fähigkeiten von Teams erweitern und nachhaltiges Wachstum auf der Grundlage von Datenschutz und Transparenz vorantreiben kann. Die Keynote wird weltweit live auf der MWC App, MWCBarcelona.com und Mobile World Live übertragen.

Als eine der bedeutendsten Veranstaltungen im Konferenzprogramm des MWC Barcelona bringt "Architects of the AI Age" weltweit führende Technologieunternehmen zusammen, um zu untersuchen, wie Fortschritte in den Bereichen KI, Konnektivität und Computing die Art und Weise, wie Netzwerke aufgebaut, betrieben und bereitgestellt werden, neu definieren. Über die Keynote hinaus wird Calix auf dem MWC gemeinsam mit seinem Partner Google Cloud Live-Demonstrationen seiner agentenbasierten KI-Plattform präsentieren und dabei hervorheben, wie Anbieter KI in großem Maßstab einsetzen können, unabhängig davon, ob sie ländliche Gemeinden oder große Ballungsräume bedienen.

"Bei Calix haben wir über einen Zeitraum von 15 Jahren mehr als 2 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung und Einführung unserer Plattform der drittenGeneration investiert, unterstützt durch unsere Partnerschaft mit Google Cloud", erklärte Weening. "Calix Agent Workforce verwirklicht das Konzept "Agenten für alle". Das ist die Stärke unserer Plattform: Sie entwickeln einmalig und können dann überall skalieren, sodass unsere Kunden von einer Erfahrung für Millionen von Abonnenten profitieren können. Die Unternehmen, die KI in einen operativen Vorteil umwandeln, werden erfolgreich sein."

Der MWC26 Barcelona findet vom 2. bis 5. März in der Fira Gran Via statt. Die Keynote von Herrn Weening ist für Dienstag, den 3. März 2026, von 9:30 bis 11:00 Uhr MEZ auf der MWC-Hauptbühne in Halle 4 vorgesehen. Calix wird seine agentenbasierte KI-Plattform auch mit Google Cloud in Halle 2, Stand 2H40 und 2I10MR, vorstellen.

Um einen Termin mit Calix vor Ort auf der MWC26 Barcelona zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Aleksandra.Ciric@calix.com.

Entdecken Sie die KI-native Calix-Plattform und die agentenbasierte Belegschaft, die speziell für die Telekommunikationsbranche entwickelt wurden.

Über Calix

Calix, Inc. (NYSE: CALX) Calix ist ein Anbieter von gerätebasierten Plattformen, Cloud- und Managed Services. Breitbandanbieter nutzen die Breitbandplattform, Cloud- und Managed Services von Calix, um ihre Abläufe, die Kundenbindung und ihre Dienstleistungen zu vereinfachen, Innovationen für ihre Privat-, Geschäfts- und Kommunal-Kunden zu entwickeln und ihren Wert für Mitglieder, Investoren und die Gemeinden, denen sie dienen, zu steigern.

Unsere End-to-End-Plattform und unsere Managed Services demokratisieren die Nutzung von Daten und ermöglichen es unseren Kunden jeder Größe, effizient zu arbeiten, Abonnenten zu gewinnen und außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Unsere umfassende agentenbasierte KI-Plattform und unsere Managed Services demokratisieren die Nutzung von Daten und ermöglichen es unseren Kunden jeder Größe, effizient zu arbeiten, Abonnenten zu gewinnen und außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten.

