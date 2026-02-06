Siemens Healthineers (SHL) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 solide Ergebnisse geliefert und die Prognose trotz anhaltender Schwäche in China bestätigt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 % auf 5,4 Milliarden Euro, angetrieben durch starke Leistungen im Bereich Imaging (+5,7 % im Jahresvergleich) und Precision Therapy (+5,9 % im Jahresvergleich), wobei beide Segmente stabile oder verbesserte Margen aufwiesen. Allerdings sank der Umsatz im Bereich Diagnostik um 3,1 % im Jahresvergleich aufgrund der Beschaffungsrichtlinien in China, was zu einem Abfall der adj. EBIT-Margens auf 2,1 % führte. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie fiel um 3 % auf 0,49 Euro, während das zugrunde liegende Wachstum ohne Berücksichtigung von Währungs- und Zollbelastungen bei etwa 17 % im Jahresvergleich lag. SHL bekräftigte den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, unterstützt von der Stärke in den Kernsegmenten und strategischen Initiativen, die die Ziele untermauern. Aufgrund der anhaltenden schwachen Entwicklung in China und der anhaltenden Belastungen durch Währung und Zölle erwarten wir jedoch nur Umsätze am unteren Ende der Prognose-Spanne. Mit lediglich geringfügigen Anpassungen unserer Schätzungen senken wir unser Kursziel auf 53,00 Euro (zuvor 56,00 Euro). Die Aktie bleibt ein KAUF. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siemens-healthineers-ag





