© Foto: Dall-ESchwache Zahlen und der Bitcoin-Crash setzen Krypto-Aktien massiv zu und schicken IREN sowie Bullish in einen heftigen Abverkauf.Die jüngste Korrektur bei Bitcoin hat am Donnerstag auch kryptonahe Aktien mit voller Wucht erfasst. Neben Strategy legten unter anderem IREN und Bullish ihre Quartalszahlen vor - doch die Kombination aus schwachen Kennzahlen, hohen Sonderbelastungen und einem breiten Krypto-Ausverkauf sorgte für deutliche Kursverluste. IREN: Strategiewechsel Richtung KI belastet Ergebnis Die Aktie von IREN geriet besonders stark unter Druck. Nach einem bereits schwachen Handelstag schloss das Papier mit einem Minus von 11,5 Prozent und verlor im nachbörslichen Handel weitere 18,5 …Den vollständigen Artikel lesen
