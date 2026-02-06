Berlin (ots) -- Entgegen vorheriger Ankündigung der Bundesregierung: Landwirtschaftsminister Rainer will lediglich Aromen statt Einweg-E-Zigaretten verbieten lassen- Kursierende Falschmeldungen zu vermeintlichem baldigen EU-Verbot von Einweg-Vapes: DUH warnt vor Ablenkungsmanöver der E-Zigaretten-Lobby- DUH fordert konsequentes nationales Produktverbot von Einweg-Vapes zum Schutz vor Gesundheits-, Umwelt- und BrandrisikenLaut dem Referentenentwurf zur Änderung der Tabakerzeugnisverordnung plant Landwirtschaftsminister Alois Rainer, statt eines von der Bundesregierung angekündigten Produktverbotes für Einweg-E-Zigaretten, lediglich bestimmte Aromen zu verbieten. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) warnt vor einer Mogelpackung sowie einer Verschleppung bestehender Probleme beim Gesundheits-, Umwelt- und Brandschutz. Durch die jährlich mehr als 60 Millionen in Deutschland verbrauchten Einweg-Vapes werden Kinder und Jugendliche gesundheitlich gefährdet, massiv Ressourcen verschwendet und durch die enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus nahezu täglich Brände in Müllfahrzeugen und Sortieranlagen ausgelöst.Die DUH fordert ein konsequentes Verbot aller Einweg-E-Zigaretten in Deutschland, so wie von der Bundesregierung im November 2025 bereits angekündigt.Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Lediglich Aromastoffe zu verbieten, wäre ein Geschenk an die E-Zigaretten-Industrie. Es besteht die Gefahr, dass verbotene Aromastoffe schnell durch andere ersetzt werden. Zudem enthalten Einweg-E-Zigaretten süchtig machende Stoffe, die zu einem dauerhaften Konsum verleiten. Auch an der katastrophalen Ökobilanz der Einweg-Produkte und der Brandgefahr durch falsch entsorgte Vapes ändert sich durch ein Aromaverbot nichts. Wir fordern die Bundesregierung auf, zu ihrer Ankündigung eines Verbots von Einweg-E-Zigaretten zu stehen - zum Schutz von Gesundheit, Umwelt und Ressourcen."Die DUH weist darauf hin, dass es ein in den Medien immer wieder kolportiertes EU-weites Verbot von Einweg-Vapes nicht geben wird: Bei der unter anderem vom Interessenverband für Tabakfreien Konsum lancierten Nachricht handelt es sich um eine Falschmeldung. Ein nationales Verbot von Einweg-Vapes bleibt damit unerlässlich.Thomas Fischer, Leiter für Kreislaufwirtschaft bei der DUH: "Die EU-Batterieverordnung legt ab Februar 2027 lediglich fest, dass Batterien von E-Zigaretten herausnehmbar und austauschbar sein müssen. Es gibt keinerlei Vorschriften, dass die Vapes wiederbefüllbar oder unkompliziert durch eine USB-C-Schnittstelle aufladbar sein müssen. Wenn Einweg-Vapes auch in Zukunft zu solch niedrigen Preisen angeboten werden, wird der Akku zudem nicht ausgetauscht, sondern das Gerät nach einmaliger Nutzung einfach weggeworfen. An einem nationalen Produktverbot von Einweg-E-Zigaretten wie in Frankreich und Belgien führt kein Weg vorbei. Das ist auch der Grund, warum derzeit in Österreich und Irland weitere Verbote von Einweg-E-Zigaretten erarbeitet werden."Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6211676