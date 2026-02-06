DAX Prognose für Freitag, 06.02.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.653 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX formatierte sein Tageshoch vorbörslich, das nachfolgend direkt abverkauft worden ist. Es ging übergeordnet bis zum Nachmittag abwärts. Die Erholungen, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden direkt wieder abverkauft. Der Index konnte sich erst am Abend stabilisieren und wieder erholen. Auch im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte der DAX das Niveau zunächst halten, gab dann aber nach. Der Index ging bei 24.462 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX bleibt technisch angeschlagen: Der Index notiert im 1h- und 4h-Chart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50/SMA200). Solange keine Rückeroberung gelingt, bleibt die DAX Prognose kurzfristig bärisch .

Entscheidungszone um 24.504 Punkte: Hält diese Marke, sind Erholungen Richtung 24.641/24.705 Punkte möglich. Fällt der DAX darunter, steigt das Risiko einer Ausweitung der Abgaben bis 24.345 bzw. 24.274 Punkte .

Marktstimmung kippt in Richtung Angst: Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 33 ("Fear") und signalisiert eine deutlich defensivere Anlegerstimmung, was kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgt.

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.653 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vorbörslich markierte der Index sein Tageshoch, das anschließend direkt wieder abverkauft wurde. Im weiteren Verlauf dominierte ein schwacher Handelstag: Die Bewegung verlief übergeordnet bis zum Nachmittag abwärts, und auch kleinere Erholungsversuche wurden konsequent wieder verkauft. Erst am Abend stabilisierte sich der DAX und konnte einen Teil der Verluste aufholen.

Trotz der späten Stabilisierung wurde auf Xetra erneut ein Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte der Index das Niveau zunächst halten, gab dann aber nochmals nach. Der DAX ging bei 24.462 Punkten aus dem Tageshandel.

DAX Einzelwerte - Gewinner und Verlierer im Überblick

Per Xetra-Schluss notierten am 05.02.2026 16 Aktien im Plus, während 24 Aktien im Minus schlossen.

Top-Gewinner im DAX:

Deutsche Börse: +3,18 %

Infineon: +1,83 %

Henkel: +1,32 %

Schwächste Werte im DAX:

Rheinmetall: -6,59 %

Deutsche Bank: -4,49 %

Commerzbank: -4,15 %

DAX Aktuell - Kursdaten (05.02.2026)

Kennzahl Wert Tageshoch 24.691 Tagestief 24.288 Xetra Schluss 24.449 Tagesschluss 24.462 Range (08:00-22:00 Uhr) 401 Punkte

Chartcheck: DAX Prognose auf Basis der technischen Analyse

DAX Prognose im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern unterhalb der SMA20 (aktuell 25.460 Punkte). Im Handelsverlauf kam es mehrfach zu Tests dieser Linie, doch jeder Versuch, die SMA20 nachhaltig zu überwinden, wurde direkt abverkauft. Damit bleibt das Stundenchart klar angeschlagen.

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, besteht weiterhin das Risiko, dass sich die Abgaben fortsetzen. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen bei 24.290/75 Punkten und darunter im Bereich von 24.050/30 Punkten....

