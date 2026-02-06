Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 09.02.2026
- (Nr. 044) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Januar 2026
Dienstag, 10.02.2026
- (Nr. 045) Strauchbeerenernte, Jahr 2025
- (Nr. 07) Zahl der Woche zum Valentinstag am 14.02.2026: Preisentwicklung bei Pralinen, Schnittblumen und Co., Jahre 2020-2025
Mittwoch, 11.02.2026
- (Nr. 046) Inlandstourismus, Dezember und Jahr 2025
- (Nr. N011) Alkoholbedingte Krankenhausbehandlungen und Todesfälle, Jahre 2014 - 2024
Donnerstag, 12.02.2026
- (Nr. N012) Produktion von zuckerhaltigen und Light-Erfrischungsgetränken sowie Zuckerverbrauch und Adipositas im internationalen Vergleich, Jahre 2024, 2023 und 2022
Freitag, 13.02.2026
- (Nr. 047) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Dezember und Jahr 2025
- (Nr. 048) Großhandelspreise, Januar 2026
- (Nr. 049) Fleischproduktion, Jahr 2025
- (Nr. 050) Insolvenzen, November 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6211681
© 2026 news aktuell