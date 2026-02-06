Hamburg (ots) -Am 7. Februar feiert die beliebte NDR Sendung "DAS! Rote Sofa" ihr 35-jähriges Jubiläum mit einer 90-minütigen Dokumentation und einem Blick auf die schönsten Momente des Talk-Formats. Die tägliche Live-Sendung um 18.45 Uhr zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Angeboten im NDR Fernsehen und erreichte 2025 durchschnittlich 460.000 Zuschauende bei einem Marktanteil von 14,4 Prozent - der höchste Wert seit Bestehen der Sendung.NDR Intendant Hendrik Lünenborg: "'DAS! Rote Sofa' steht seit 35 Jahren für Gespräche, die berühren und im Gedächtnis bleiben. Die Mischung aus Vertrautheit, vielseitigen Gästen und authentischen Momenten prägt die Sendung bis heute. 'DAS! Rote Sofa' gehört damit einfach zum NDR - und bei vielen Norddeutschen zum täglichen Abendprogramm."Moderatorin Bettina Tietjen: "Meine allererste Sendung ist jetzt 33 Jahre her. Da gab es noch kein rotes Sofa und keine Gäste - und ich war sehr aufgeregt. Ich moderiere die Sendung, die sich permanent weiterentwickelt, noch immer sehr gern. Mittlerweile müssen es Tausende Gäste sein, die ich in der Sendung interviewt habe und mir sind viele Momente in Erinnerung geblieben."Seit der ersten Ausgabe am 2. Januar 1991 haben rund 12.000 Gäste auf dem Roten Sofa Platz genommen - darunter prominente Persönlichkeiten aus Schauspiel, Wissenschaft, Sport, Musik, Kultur und Politik sowie Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Viele dieser Gäste sind dem Roten Sofa seit Jahren verbunden, so auch Hape Kerkeling: "'DAS!' und das Rote Sofa sind wie mein zweites Zuhause im schönen Hamburg." Ergänzt werden die Gespräche durch Magazinbeiträge mit Geschichten aus dem Norden und aktueller Berichterstattung.Die Jubiläumsdoku "35 Jahre 'DAS!' - Ab aufs Rote Sofa" von Autorin Antje Althoff blickt tief in die Archive und zeichnet eine Zeitreise durch mehr als drei Jahrzehnte norddeutscher Fernsehgeschichte. Das Moderationsteam erinnert sich an eindrucksvolle Begegnungen, bewegende Momente und legendäre Pannen.Einen entscheidenden Anteil am Erfolg von "DAS! Rote Sofa" hat das Moderationsteam, das die Sendung über viele Jahre geprägt hat. Bettina Tietjen gehört seit 1993 zum festen Kern, Inka Schneider kam 2003 dazu, Hinnerk Baumgarten 2006. Inzwischen verstärkt Ilka Petersen das Team. Im August 2025 erhielt die Erfolgssendung offiziell den Namen, den viele Zuschauende längst verwendeten: "DAS! Rote Sofa". Mit dem neuen Namen bekam die Sendung auch ein neues Design, zeitgleich wurde das Studio im Hinblick auf neue ökologische Standards modernisiert.Die Jubiläumsdoku "35 Jahre 'DAS!' - Ab aufs Rote Sofa" ist am 7. Februar um 20.15 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen und anschließend in der ARD Mediathek verfügbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6211679