Mayr-Melnhof hat eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung von 65 bis 75 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025 im Bereich Board & Paper angekündigt. Diese Maßnahme spiegelt vorsichtige langfristige Cashflow-Annahmen in einem strukturell herausfordernden Markt wider. Trotzdem signalisiert der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 operative Resilienz, da das adjustierte EBITDA und der adjustierte Betriebsgewinn voraussichtlich auf ähnlichem Niveau wie im GJ24 liegen werden. Die Qualität der Erträge wird voraussichtlich weiter zunehmen, unterstützt durch das erfolgreiche Hochfahren des Programms "Fit-for-Future", das bis 2027 nachhaltige Gewinnverbesserungen von über 150 Millionen Euro anstrebt. Trotz des anhaltenden Drucks im Sektor bieten die starke Asset-Basis, die solide Bilanz und die Bewertung unter dem Buchwert von MM eine robuste Grundlage für mögliche Aufwärtsbewegungen, was unser KAUFEN-Rating untermauert. Wir passen unsere Schätzungen hauptsächlich an, um die Wertberichtigung zu berücksichtigen, und bestätigen unser Kursziel von 110,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mayr-melnhof-karton-ag
© 2026 mwb research