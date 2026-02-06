Wien (www.anleihencheck.de) - Unveränderte Leitzinsen und nur marginale Anpassungen in der Kommunikation, so stellte sich der Jahresauftakt der EZB dar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dem Thema Euro-Stärke habe man wie erwartet wenig Platz gegeben. Die jüngsten Entwicklungen auf den FX-Märkten würden im Einklang mit der aktuellen Inflationsprognose erachtet, was übrigens auch auf den Inflationsrückgang auf 1,7% im Januar zutreffe. Die Hürde für eine Zinssenkung im Jahresverlauf 2026 erscheint hoch, was die Analysten der RBI in der Einschätzung konstanter Leitzinsen bestärkt. (Ausgabe vom 05.02.2026) (06.02.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
