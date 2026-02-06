Der Autogigant Stellantis muss einen harten Schlag hinnehmen. Das Unternehmen verbucht Sonderbelastungen von insgesamt rund 22 Milliarden Euro. Dadurch summiert sich das Ergebnis für die zweite Jahreshälfte 2025 voraussichtlich auf einen Verlust von 19 bis 21 Milliarden Euro. Hohe Kosten und die weltweit schwache Nachfrage nach Elektroautos erzwingen einen radikalen Strategiewechsel.Die Neuausrichtung hat ihren Preis. Von der Gesamtsumme der Abschreibungen entfallen rund 6,5 Milliarden Euro auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
