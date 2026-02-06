Bremen (ots) -Viele reden drüber - Radio Bremen, Saarländischer Rundfunk und RED PONY haben es schon "im Kasten". Gerade endeten die Dreharbeiten für die neue Vertical Drama Series "Between The Beats". Voraussichtlich ab April 2026 ist sie auf TikTok zu sehen."Formate und Erzählformen ändern sich kontinuierlich und immer schneller. Radio Bremen ist traditionell neugierig und experimentierfreudig, schließlich haben wir mit 'Wishlist' vor 10 Jahren die erste Mystery-Webserie Deutschlands erschaffen - höchste Zeit für ein neues Experiment", freut sich Jan Weyrauch, Programmdirektor Radio Bremen: "Wir haben tolle Partner gefunden, mit denen zusammen wir dieses Projekt realisieren."Sven Sund, CEO Saxonia Media, sagt: "Auch für unser Label RED PONY ist es die erste Plattform-native Produktion dieser Art. In sozialen Netzwerken müssen wir anders erzählen. Das betrifft eigentlich alle Parameter - und ist für uns enorm spannend. Und das Format zeigt, wie sich serielle Stoffe an die Logiken vertikaler Plattformen anpassen lassen."Im Mittelpunkt von "Between The Beats" steht ein Coming-of-Age-Drama im Ballettmilieu. Die Serie ist dabei inspiriert von K-Dramen und der Popkultur Südkoreas.Die Serie umfasst rund 23 Episoden mit einer Länge von jeweils ein bis drei Minuten.Auch in sozialen Netzwerken ist serielles Storytelling gefragt. Mehrere Episoden mit einem Thema, allerdings kurzer Laufzeit entsprechen dem Nutzungsverhalten. Mit "Between The Beats" reagieren die beteiligten Partner auf veränderte Sehgewohnheiten, insbesondere bei jüngeren.Vertical Drama bezeichnet fiktionale Serien, die speziell im Hochformat (vertikal) produziert werden - so, wie Smartphones im Alltag genutzt werden. Die Inhalte im Format 9:16 sind optimiert für das Ausspiel auf mobilen Geräten und Plattformen wie z.B. TikTok. Die kurzen Episoden ermöglichen serielles Erzählen in einer Form, die sich an das mobile Sehverhalten anpasst und neue Zugänge zu jüngeren Zielgruppen eröffnet.In "Between The Beats" trifft Vertikal-Drama auf TikTok, klassisches Ballett auf K-Pop.Die disziplinierte Primaballerina Sara (Gio Yoo) lebt unter dem enormen Erwartungsdruck ihrer Eltern und verheimlicht ihre Liebe zu K-Pop sowie ihren Traum von einem Leben in Seoul - bis sie in der Schule Daniel (Alexander Schmidt) trifft, der als cooles Musiktalent nicht nur Saras Tanzwelt aufmischt. Während zwischen den beiden Gefühle entstehen, verschärfen sich die Konflikte mit familiären Erwartungen, eigenen Ängsten und Saras innerem Zwiespalt, nicht zuletzt durch die fragile Frenemy-Dynamik mit ihrer ehrgeizigen Freundin Isa (Lisa Junick). Als sich herausstellt, dass Daniels Vater der langjährige Erzfeind von Saras Vater ist, muss Sara entscheiden, ob sie den Mut findet, für ihre Liebe und ihre eigenen Träume einzustehen."Between The Beats" (Autorinnen Su-Jin Song, My Cao, Regisseurin Tatjana Wenig, Kamerafrau Etritane Emini) ist eine Produktion von RED PONY - ein Label der Saxonia Media (Produzentin Daniela Zentner) im Auftrag von Radio Bremen (Redaktion Annette Strelow, Anna-Katharina Petrausch, Andreas Schloß) und SR (Redaktion Alexandra Fritsch) 2026.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6211714