München (ots) -Die CSU-Landtagsfraktion treibt die Digitalisierung ihrer Arbeitsabläufe gezielt voran und nutzt künftig verstärkt künstliche Intelligenz, um Organisation, Kommunikation und Wissensmanagement innerhalb der Fraktion weiter zu modernisieren. Dabei setzt sie mit ihrer Digitalstrategie klare Standards und Sicherheitsmechanismen für einen verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, die modernste Fraktion im Bayerischen Landtag zu sein - effizient, innovativ und rechtssicher. Mit dieser Digitalstrategie unterstreicht die CSU-Landtagsfraktion ihren Anspruch, Politik mit neuesten Technologien zu verbinden - zum Nutzen der Fraktion, für transparente Abläufe und zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger in Bayern.Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, betont: "Moderne Fraktionsarbeit heißt für uns, Chancen neuer Technologien aktiv zu nutzen - nicht, sich ihnen zu verschließen. Künstliche Intelligenz kann uns helfen, Abläufe zu verbessern, Arbeit in der Geschäftsstelle und bei den Abgeordneten zu unterstützen und Wissen schneller verfügbar zu machen. KI ersetzt keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern ist ein wertvolles Werkzeug, das verantwortungsvoll genutzt unseren Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger noch effektiver macht, zum Beispiel durch mehr und schnellere Informationen direkt aus dem Landtag. Wir sind die modernste Fraktion im Bayerischen Landtag - mit klaren Datenschutzstandards, technologischer Eigenständigkeit und innovativen Ideen. Digitalisierung und KI müssen dem Menschen dienen. Wir zeigen: Fortschritt und Verantwortung gehören zusammen."Die CSU-Fraktion will interne Abläufe optimieren und die Arbeit in der Fraktionsgeschäftsstelle dadurch effizienter gestalten. Künstliche Intelligenz soll dabei aber nicht den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern ersetzen - im Gegenteil. KI ermöglicht schnellere Prozesse und schafft dadurch mehr Zeit für Dialog und direkten Austausch mit den Menschen. Die CSU-Landtagsfraktion setzt auf digitale Zukunft "Made in Bavaria": Mit einer eigens entwickelten Künstlichen Intelligenz, die Daten nur auf deutschen Servern speichert, wird Datensicherheit großgeschrieben - im Dienst der Bürgerinnen und Bürger. Die KI wurde speziell für die parlamentarische Arbeit entwickelt und unterstützt Abgeordnete als digitales Team im Hintergrund - von der täglichen Organisation über Informationsaufbereitung bis hin zur professionellen Kommunikation in den sozialen Medien. So ermöglicht die CSU-KI modernste Technologie auf höchstem Sicherheitsniveau und stärkt zugleich die Effizienz der Abgeordnetentätigkeit - transparent, sicher und bürgernah.