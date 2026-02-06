Stabilus legte kürzlich frische Quartalszahlen vor. Dabei handelt es sich um die Daten für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (bis 30. Sepember). Gutes gab es allerdings nicht zu vermelden, der Auto- und Industriezulieferer muss deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ertrag hinnehmen. Daher überrascht es nicht, dass es der Stabilus-Aktie (STAB1L) weiter an Stabilität mangelt. Von Oktober bis Dezember 2025 sank der Umsatz bei Stabilus um 10,7 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
