Um Unternehmen den Einsatz von KI-Agenten zu erleichtern, führt OpenAI eine neue End-to-End-Plattform ein. Sie soll genauso einfach funktionieren wie bestehende Systeme für das Management von Mitarbeiter:innen. OpenAI richtet sein Angebot zunehmend auf große Unternehmen aus. Um ihnen die Entwicklung und Verwaltung von KI-Agenten zu erleichtern, hat der KI-Pionier jetzt eine neue End-to-End-Plattform mit dem Namen Frontier angekündigt. Wie Techcrunch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n