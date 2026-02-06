Chart des Tages | EUR/USD nach Daten aus Europa und schwächerem US-Arbeitsmarkt

Das Währungspaar EUR/USD notiert aktuell bei rund 1,17953 und bleibt damit knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 1,18. Die Marktbewegungen sind von moderater Volatilität geprägt, ausgelöst durch neue Konjunkturdaten aus Europa sowie frische Signale vom US-Arbeitsmarkt.

?EURUSD WKN 965275 - ISIN EU0009652759 - Ticker: EUR/USD

Nach dem jüngsten Anstieg kam es zu einem Rücksetzer von lokalen Hochs. Grund dafür ist, dass die Impulse aus europäischen Industriedaten sowie aus der Kommunikation der EZB nicht stark genug waren, um den vorherigen Aufwärtstrend kurzfristig zu bestätigen. Anleger agieren weiterhin vorsichtig und beobachten sowohl die Stimmung an den Märkten als auch die Erwartungen rund um den neuen Vorsitzenden der US-Notenbank.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chart des Tages: EUR/USD bleibt im Aufwärtstrend, aber unter Druck

Der Chart des Tages zeigt, dass EUR/USD zwar weiterhin in einer übergeordneten Aufwärtsstruktur handelt, kurzfristig jedoch ein klarer Widerstand im Bereich 1,18 besteht. Solange der Kurs darunter bleibt, ist das Potenzial für eine technische Korrektur erhöht - auch wenn das langfristige Bild weiterhin eurofreundlich bleibt.

Was bewegt den EUR/USD heute? (EURUSD Prognose)

EZB: Zinspause und Warnung vor starkem Euro

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat gestern wie erwartet die Zinsen unverändert gelassen. In ihrer Kommunikation betonte sie eine relativ stabile Inflationslage, verwies jedoch auch auf das Risiko eines zu starken Euro. Damit signalisiert die EZB indirekt, dass ein weiterer deutlicher EUR-Anstieg derzeit nur begrenzten Spielraum hat....

