Börsen legen moderat zu - Bitcoin fällt im Tief auf rund 60.000 Dollar

Makroökonomischer Überblick
An diesem Freitag richtet sich der Blick der Märkte vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten. Die Veröffentlichung der Nonfarm Payrolls sowie der Arbeitslosenquote gilt als entscheidender Impulsgeber für die Geldpolitik und könnte die globalen Aktienmärkte spürbar bewegen. Ebenfalls im Fokus: Die deutsche Industrieproduktion, die am frühen Morgen gemeldet wird und Hinweise auf die konjunkturelle Verfassung Europas größter Volkswirtschaft liefert.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Bayer
Die Aktie zeigt sich fester. Hintergrund sind neue, detaillierte Studiendaten zum Gerinnungshemmer Asundexian, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurden. Sie bestätigen eine deutliche Wirksamkeit bei der Vorbeugung erneuter Schlaganfälle und sorgen für frischen Optimismus, nachdem bereits erste Ergebnisse im Herbst überzeugt hatten. Zudem unterstützt die Aussicht auf Fortschritte in wichtigen US-Rechtsstreitigkeiten das Stimmungsbild.
Vinci
Der französische Infrastrukturkonzern zählt heute ebenfalls zu den auffälligen Werten. Die Aktie legte nach starken Jahreszahlen deutlich zu. Vinci übertraf die Markterwartungen beim Umsatz und beim operativen Ergebnis, während der Konzern für 2026 weiteres Wachstum in Aussicht stellt. Besonders gut kam am Markt die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses an, der deutlich höher ausfiel als erwartet.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN14TL
|12,48
|23200,314873 Punkte
|19,55
|Open End
|Gold
|Bear
|UN49SZ
|13,07
|5030,00 USD
|28,21
|Open End
|Zalando SE
|Bull
|UN47E4
|5,22
|16,002616 EUR
|3,9
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UG5K2A
|24,02
|21992,61099 Punkte
|9,66
|Open End
|PayPal Inc.
|Bull
|UN481A
|0,66
|32,006733 USD
|5,09
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.2026; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Deutsche Telekom AG
|Call
|HD8T50
|0,62
|34,00 EUR
|11,21
|17.06.2026
|Palantir Technologies Inc.
|Call
|UG9FZF
|4,65
|180,00 USD
|1,7
|17.06.2026
|TotalEnergies SE
|Call
|UG9ZDE
|0,32
|65,00 EUR
|8,4
|16.09.2026
|Oracle Corp.
|Call
|UN48DM
|2,22
|150,00 USD
|2,92
|16.12.2026
|Allianz SE
|Call
|UG1NXR
|1,84
|400,00 EUR
|8,41
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Bechtle AG
|Long
|HD8GBJ
|1,12
|33,606414 EUR
|5
|Open End
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UG1H1G
|1,00
|39,981576 USD
|11
|Open End
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UN0447
|14,85
|32,985643 USD
|4
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG8MLU
|5,97
|28,900996 USD
|3
|Open End
|Microsoft Corp.
|Short
|HD2QRL
|7,53
|590,521394 USD
|-2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.2026; 10:10 Uhr;
