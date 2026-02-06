Börsen legen moderat zu - Bitcoin fällt im Tief auf rund 60.000 Dollar

Der DAX zeigt sich zum Handelsstart leicht fester, während der EuroStoxx 50 moderat zulegt. In den USA notieren Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 ebenfalls mit kleinen Aufwärtsbewegungen. Der Nikkei 225 verzeichnet deutlicheren Auftrieb. Bitcoin hat seit Oktober 2025 rund 50 Prozent an Wert verloren und liegt derzeit bei etwa 66.000 US-Dollar.

Makroökonomischer Überblick

An diesem Freitag richtet sich der Blick der Märkte vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten. Die Veröffentlichung der Nonfarm Payrolls sowie der Arbeitslosenquote gilt als entscheidender Impulsgeber für die Geldpolitik und könnte die globalen Aktienmärkte spürbar bewegen. Ebenfalls im Fokus: Die deutsche Industrieproduktion, die am frühen Morgen gemeldet wird und Hinweise auf die konjunkturelle Verfassung Europas größter Volkswirtschaft liefert.

Meistgehandelte Aktien im Fokus Bayer

Die Aktie zeigt sich fester. Hintergrund sind neue, detaillierte Studiendaten zum Gerinnungshemmer Asundexian, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurden. Sie bestätigen eine deutliche Wirksamkeit bei der Vorbeugung erneuter Schlaganfälle und sorgen für frischen Optimismus, nachdem bereits erste Ergebnisse im Herbst überzeugt hatten. Zudem unterstützt die Aussicht auf Fortschritte in wichtigen US-Rechtsstreitigkeiten das Stimmungsbild. Vinci

Der französische Infrastrukturkonzern zählt heute ebenfalls zu den auffälligen Werten. Die Aktie legte nach starken Jahreszahlen deutlich zu. Vinci übertraf die Markterwartungen beim Umsatz und beim operativen Ergebnis, während der Konzern für 2026 weiteres Wachstum in Aussicht stellt. Besonders gut kam am Markt die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses an, der deutlich höher ausfiel als erwartet.

