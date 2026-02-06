Anzeige
Mehr »
Freitag, 06.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer im Fokus: Warum US-Projekte jetzt neu gelesen werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1XB5U | ISIN: IE00BJ0KDQ92 | Ticker-Symbol: XDWD
Tradegate
06.02.26 | 12:19
122,50 Euro
+0,68 % +0,82
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1C Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1C 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
122,42122,4612:24
122,42122,4612:24
XTB
06.02.2026 11:22 Uhr
190 Leser
Artikel bewerten:
(0)

ETF Analyse der Woche: "ex USA" ETF Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

ETF Analyse der Woche: Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Der Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C ist ein ex USA ETF, der den MSCI World ex USA Index physisch repliziert. Anleger erhalten damit Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus entwickelten Industrieländern - bewusst ohne US-Aktien. Für Investoren, die ihre Abhängigkeit vom US-Markt reduzieren möchten, ist dieser ETF eine interessante Depotbeimischung.

 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C WKN: DBX0VH - ISIN: IE0006WW1TQ4| Ticker: EXUS

?? Key Takeaways auf einen Blick

  1. Breite Diversifikation ohne USA: 765 Positionen aus Industrieländern weltweit - kein Klumpenrisiko durch US-Giganten.

  2. Technisch klar bullisch: Sowohl Wochen- als auch Tageschart sprechen für einen stabilen Aufwärtstrend.

  3. Attraktive ETF Empfehlung für Depotergänzung: Besonders geeignet für Anleger mit bereits hoher USA-Gewichtung.

?? ETF Chartanalyse - Technische Einschätzung

Chartcheck Wochenchart

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C - charttechnische Analyse am 06.02.2026

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.


Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.