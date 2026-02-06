ETF Analyse der Woche: "ex USA" ETF Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

ETF Analyse der Woche: Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Der Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C ist ein ex USA ETF, der den MSCI World ex USA Index physisch repliziert. Anleger erhalten damit Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus entwickelten Industrieländern - bewusst ohne US-Aktien. Für Investoren, die ihre Abhängigkeit vom US-Markt reduzieren möchten, ist dieser ETF eine interessante Depotbeimischung.

- Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C WKN: DBX0VH - ISIN: IE0006WW1TQ4| Ticker: EXUS

?? Key Takeaways auf einen Blick

Breite Diversifikation ohne USA: 765 Positionen aus Industrieländern weltweit - kein Klumpenrisiko durch US-Giganten. Technisch klar bullisch: Sowohl Wochen- als auch Tageschart sprechen für einen stabilen Aufwärtstrend. Attraktive ETF Empfehlung für Depotergänzung: Besonders geeignet für Anleger mit bereits hoher USA-Gewichtung.

?? ETF Chartanalyse - Technische Einschätzung

Chartcheck Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

