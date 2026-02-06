Toyota hat am Freitag Geschäftszahlen vorgelegt und den Gewinnausblick angehoben. Gleichzeitig kommt es erneut zu einem Wechsel an der Konzernspitze - bereits dem zweiten in drei Jahren. Und das, obwohl es operativ weiter rund läuft: Toyota verteidigte 2025 den ersten Platz unter den Autobauern, die Aktie steht knapp unter Rekordhoch. Warum also der Umbau?Im dritten Quartal, das von Oktober bis Dezember lief, hat Toyota einen operativen Gewinn von 1,19 Billionen Yen (umgerechnet rund 6,4 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
