Linz (www.anleihencheck.de) - Wie von den meisten Analysten und vom Markt erwartet wurde bei der gestrigen EZB-Sitzung keine Zinssenkung vorgenommen und der Leitzinssatz bei 2,0% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Einzelne Währungshüter würden sich besorgt über den EUR-Anstieg und die politisch bedingte Schwäche des US-Dollars zeigen. Die Auswirkungen dieser Entwicklung stünden daher unter Beobachtung. Die Zinssenkungserwartungen für das Jahr seien aber noch schwach ausgeprägt und eine Reduzierung bis zum Ende des Jahres werde nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eingepreist. Der Wechselkurs EUR/USD habe nach der Zinsentscheidung wieder etwas zulegen können und notiere nun wieder bei Werten um 1,1800. (06.02.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
