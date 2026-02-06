Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Finanzdienstleistungsunternehmen Grenke Finance wird am 10. Februar eine neue Unternehmensanleihe (ISIN XS3285384403/ WKN A4EPKZ) mit einem maximalen Volumen von bis zu 500 Millionen Euro emittieren, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreskupon von 3,875%, der jeweils jährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 9. Januar 2027, das Laufzeitende sei der 9. Januar 2031. Anleger könnten die Anleihe ab einer Stückelung von 1.000 Euro erwerben. Die Anleihe sei nicht nachrangig ausgestattet. Sowohl Standard & Poor's als auch Fitch würden für Grenke Finance derzeit ein Investment-Grade-Rating von BBB vergeben. (News vom 05.02.2026) (06.02.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
