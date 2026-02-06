Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Bundesrepublik Deutschland bringt eine neue Schatzanweisung (ISIN DE000BU22122/ WKN BU2212) in Höhe von bis zu 6 Milliarden Euro auf den Markt, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 2,10% und werde jeweils zum 15. März ausgeschüttet. Die Laufzeit ende am 15. März 2028. Die kleinste handelbare Einheit dieser Anleihe betrage 0,01 Euro. Für die Bonität der Bundesrepublik Deutschland würden die Top-Ratings AAA von allen führenden Ratingagenturen vorliegen. (News vom 05.02.2026) (06.02.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
