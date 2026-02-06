Ein weiterer AKTIONÄR-Tipp setzt zum Ausbruch an: neues Mehrjahreshoch, starkes Momentum und eine dennoch weiterhin moderate Bewertung. Obendrauf lockt die Aktie mit einer satten Dividendenrendite von 5,9 Prozent - eine Kombination, die Anleger aufhorchen lässt.Die Aktie des italienischen Öl- und Gaskonzerns Eni setzt zum Wochenschluss ihren Höhenflug fort. Im heutigen Freitagshandel geht es um knapp drei Prozent nach oben auf 17,77 Euro. Damit markiert das Papier ein neues Mehrjahreshoch - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
