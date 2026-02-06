Seit fast einem halben Jahr befindet sich die Roblox-Aktie nun schon auf Talfahrt, doch am Freitagmorgen macht sie einen Satz um +17% nach oben. Gibt es gute Nachrichten von der Spieleplattform und sollten Anleger diese für einen Kauf nutzen? Hochdynamisches Wachstum Roblox sorgte mit seinem Zahlenwerk für das vierte Quartal 2025 in der Tat für gute Stimmung an der Börse. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte die Gaming-Plattform positiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
