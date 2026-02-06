© Foto: GEORG HOCHMUTH - www.picturedesk.comDer jüngste rasante Kurssturz des Silberpreises und die unberechenbaren Handelsaktivitäten in dieser Woche haben die Anleger ratlos zurückgelassen: Wo und wann liegt der Tiefpunkt? Der Silberpreis erreichte in diesem Jahr ein Rekordhoch, bevor er am vergangenen Freitag um fast 30 Prozent einbrach. Auf eine kurze Erholung in dieser Woche erfolgte auch am Mittwoch und Donnerstag eine massive Abwärtsbewegung: Silber crashte wieder zweistellig mit rund 19 Prozent und bewegt sich jetzt um die Marke von 72 US-Dollar je Feinunze. Die Analysten der UBS stellten fest, dass der jüngste Kurssturz eher auf eine allgemeinere Risikoaversion als auf einen Einbruch der Fundamentaldaten zurückzuführen sei, …Den vollständigen Artikel lesen
