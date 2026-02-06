Die Maklergenossenschaft VEMA entwickelt ihr Maklerverwaltungsprogramm VEMAoffice weiter. Ziel ist es, angeschlossenen Maklern eine eigenständige und dauerhaft verfügbare Lösung für die Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten bereitzustellen. Der Markt für Maklerdienstleister befindet sich im Wandel. Zusammenschlüsse größerer Anbieter und Beteiligungen von Finanzinvestoren prägen zunehmend auch den Bereich der Maklerverwaltungsprogramme. Vor diesem Hintergrund treibt die VEMA eG die Weiterentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
