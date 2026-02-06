EQS-Ad-hoc: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

ecotel communication ag: vorläufige Geschäftszahlen 2025; Operatives EBITDA unterhalb der Prognose



06.02.2026 / 12:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Düsseldorf, 06.02.2026 - Die ecotel communication ag (ISIN: DE0005854343) gibt bekannt, dass basierend auf den ersten vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 das Operative EBITDA* voraussichtlich rund EUR 8,9 Mio. betragen wird und damit unterhalb der veröffentlichten Prognose mit einer Bandbreite zwischen EUR 10 und EUR 11,5 Mio.

Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf geringere Erlöse aus dem Verkauf von Internetressourcen zurückzuführen.

Die übrigen Prognosekennzahlen Konzernumsatz (Prognose: EUR 117 - 125 Mio.) und Konzernüberschuss (Prognose: bis zu EUR 1 Mio.) bleiben nach derzeitigem Stand unverändert im Rahmen der zuletzt kommunizierten Erwartungen.

Die finalen Zahlen werden mit der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses am 19.03.2026 bekannt gegeben.

* Die Definition des EBITDA findet sich auf Seite 46 des Geschäftsberichts 2024 der ecotel communication ag, der unter https://ir.ecotel.de/investor-relations/finanzberichte abrufbar ist.