Brüssel (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet, hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen unverändert gelassen und bekräftigt, dass sie sich 'in einer guten Position' befindet und weiterhin strikt datenabhängig agiert, so Nicolas Forest, Chief Investment Officer bei Candriam.Mit Blick nach vorne könnte ein anhaltender Rückgang der Inflation in Richtung 1,5 Prozent - und damit deutlich unter die aktuellen EZB-Prognosen - die Kommunikation in eine dovishere Richtung verschieben und bis zum Jahresende erneut die Tür für eine Zinssenkung öffnen. Umgekehrt würde ein stärkerer Aufschwung des Wachstums, der die Arbeitslosigkeit weiter sinken lasse, die EZB vermutlich dazu veranlassen, die Inflationsrisiken neu zu bewerten - mit der Möglichkeit, dass der nächste Zinsschritt nach oben erfolge. Vor diesem Hintergrund habe die EZB gute Gründe, die Geldpolitik noch für einige Zeit unverändert zu lassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
