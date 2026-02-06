Kanadas Premierminister Mark Carney verkündet eine neue nationale Automobilstrategie. Dazu streicht er die von seinem Vorgänger eingeführten Verkaufsquoten für Elektroautos und führt stattdessen u.a. schärfere Emissionsstandards für Hersteller und Kaufprämien für Verbraucher ein. Die kanadische Regierung hebt demnach die Vorgabe auf, wonach bis Ende des Jahrzehnts 60 Prozent und bis 2035 100 Prozent aller Neuwagen elektrisch sein müssen. Die sukzessive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
