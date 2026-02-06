© Foto: DallE - OpenAISchock-Meldung: Molina Healthcare stürzt um 33 Prozent nachbörslich ab - Analysten warnen vor tieferem Absturz! Was ist da los?Molina Healthcare hat eine schwache Prognose für das Jahr 2026 abgegeben. Die Folge: Die Aktie des Gesundheitsversicherers verlor nach Börsenschluss innerhalb weniger Stunden 33 Prozent, der schlimmste Einbruch seit mehr als 20 Jahren. Die vorgelegten Zahlen sind beunruhigend: Für 2026 wird ein Gewinn von nur 5 US-Dollar pro Aktie erwartet, was deutlich unter den Erwartungen der Wall-Street-Analysten von 13,71 US-Dollar lag. Doch damit nicht genug: Auch die Umsatzprognosen liegen mit 44,5 Milliarden US-Dollar unter den erwarteten 46,6 Milliarden US-Dollar. Die …Den vollständigen Artikel lesen
