Bonn (ots) -Im Superwahljahr 2026 finden fünf Landtagswahlen statt. Den Beginn macht am 08. März 2026 Baden-Württemberg.phoenix begleitet die Wahl mit einer umfangreichen Berichterstattung, Analysen und Einordnungen am Wahlsonntag, dem 08. März 2026, ab 17:00 Uhr und am Montag, dem 09. März 2026, ab 08:00 Uhr.Sonntag, 08. März 2026, ab 17:00 Uhr:Die Berichterstattung am Wahlsonntag beginnt mit einer ersten Wahlsendung um 17:00 Uhr, moderiert von Eva Lindenau, während Julia Grimm live aus Stuttgart berichtet. Im Studio in Bonn kommentieren die Gäste Michael Bröcker (Table Briefings) und Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach (Universität Hamburg) das Geschehen. Die Prognosen werden für 18:00 Uhr erwartet.Den ganzen Abend über und am Montag wird in alle Berliner Parteizentralen zu unseren Reporterinnen und Reportern geschaltet, die die Reaktionen der Bundespolitik zeigen.Um 20:20 Uhr diskutiert Michaela Kolster über das Ergebnis und die Auswirkungen der Wahl in der "phoenix wahlrunde" gemeinsam mit ihren Gästen: Katharina Hamberger (Parlamentskorrespondentin Deutschlandfunk), Stephan-Andreas Casdorff (Editor-at-Large beim Tagesspiegel), und Eckart Lohse (Leiter Parlamentsbüro Frankfurter Allgemeine Zeitung).In einer zweiten Wahlsendung ab 23:00 Uhr, moderiert von Marc Steinhäuser, folgen weitere Analysen und Einschätzungen von Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach (Universität Hamburg) zum Wahlausgang. Darüber hinaus werden Reaktionen der einzelnen Spitzenkandidaten erwartet.Montag, 09. März 2026, ab 08:00 Uhr:Am Montag setzt phoenix seine Berichterstattung zur Wahl ab 08:00 Uhr fort. Erwartet werden Reaktionen zum Ausgang der Wahl aus den Berliner Parteizentralen der CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und AfD. Im Studio in Bonn führt Moderator Stephan Kulle gemeinsam mit Politikwissenschaftler Prof. Uwe Jun (Universität Trier) durch die Sendung, während Tina Dauster aus Stuttgart berichtet. Wir zeigen Interviews, Analysen, Pressekonferenzen und ordnen diese mit unseren Korrespondenten und Experten ein.Neben der TV-Berichterstattung wird phoenix auch auf seiner Homepage (phoenix.de) sowie auf den Social-Media-Kanälen über Prognosen, Hochrechnungen und Reaktionen rund um die Landtagswahl in Baden-Württemberg informieren.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6211925