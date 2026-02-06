EQS-News: Politecnico di Milano / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Im Europäischen Parlament: Präsentation des Brüsseler Verbindungsbüros: eine Strategie für die Zeit nach dem NRRP und die Zukunft der EU-Programme MAILAND, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Das Politecnico di Milano hat offiziell das Verbindungsbüro in Brüssel eröffnet, die neue Stelle der Universität, die sich der Kommunikation mit den EU-Institutionen und der strategischen Unterstützung für die Teilnahme an EU-Forschungs- und Innovationsprogrammen widmet. Die Rolle und die Aktivitäten des Verbindungsbüros wurden in Brüssel im Europäischen Parlament während der Veranstaltung " From Knowledge to Impact: Research and Innovation in Partnership with Society and Industry" (Vom Wissen zur Wirkung: Forschung und Innovation in Partnerschaft mit Gesellschaft und Industrie), vorgestellt, an der Vertreter europäischer Institutionen, Forscher, Universitätsprofessoren und andere Innovationstreiber teilnahmen. Das Treffen bot die Gelegenheit, die Vision zu veranschaulichen, mit der das Politecnico seine kontinuierliche Präsenz in Brüssel strukturieren will, um bekannter und effektiver zu werden. Mit dem allmählichen Abschluss des NRRP wird das nächste EU-Rahmenprogramm zum wichtigsten strukturellen Hebel für die Forschungsfinanzierung und die internationale Positionierung der Universitäten vorgestellt: In diesem Zusammenhang hat sich das Politecnico di Milano dafür entschieden, ein strukturiertes öffentliches Büro in Brüssel einzurichten, das Prioritäten, Instrumente und strategische Wege der europäischen Forschungs- und Innovationspolitik antizipieren und aufgreifen soll. Diese Strategie basiert auf der bereits etablierten Position des Politecnico di Milano in europäischen Forschungsprogrammen. Die Universität ist derzeit Italiens führende Universität in Bezug auf die im Rahmen von "Horizont Europa" erhaltenen Fördermittel, mit 389 geförderten Projekten im Gesamtwert von rund 185,68 Millionen Euro. Im Rahmen des Rahmenprogramms 2021-2027 wurden dem Politecnico außerdem 44 ERC-Projekte im Gesamtwert von 44,65 Millionen Euro zuerkannt, was die Rolle der Universität in der bahnbrechenden Forschung bestätigt.

Im Bereich der Innovation erhielt das Politecnico di Milano zwischen 2021 und Januar 2026 Fördermittel für 29 Vorschläge im Rahmen des Europäischen Innovationsrates (EIC), mit einer Erfolgsquote von 10,7 %, die zu den höchsten auf europäischer Ebene zählt. "Europa erlebt aus mehreren Blickwinkeln einen entscheidenden und prägenden Moment, auch in Bezug auf Spitzenforschung und Wettbewerbsfähigkeit: zwei Elemente, die Hand in Hand gehen. Dies ist ein entscheidender Moment für das nächste Rahmenprogramm, FP10, in dem Prioritäten und Maßnahmen festgelegt werden. Die Frage, die wir uns bei der Entscheidung, ein Büro in Brüssel zu eröffnen, gestellt haben, lautete nicht: "Was können wir aus dieser Situation herausholen?", sondern vielmehr: "Was können wir den Entscheidungsträgern bieten?", erklärte Donatella Sciuto, Rektorin des Politecnico di Milano. "Wir sind die erste Universität in Italien, was die Anzahl der von der Union finanzierten Forschungsprojekte angeht, und die fünfte auf EU-Ebene. In einem Kontext, der zunehmend von großen technologischen und forschungsbezogenen Herausforderungen geprägt ist, sind wir hier, um zu bleiben. Um die Verbindungen zu den Institutionen zu stärken und entschlossener an der Festlegung der kontinentalen Prioritäten mitzuwirken." Das Verbindungsbüro in Brüssel fungiert als strategische Drehscheibe zwischen der Universität und dem europäischen Forschungs- und Innovationsökosystem. Es wird einen kontinuierlichen Dialog mit den EU-Institutionen pflegen und zur Festlegung strategischer Agenden in den Bereichen Forschung und Innovation beitragen. Durch dieses Büro hat das Politecnico seine Beteiligung an den Gestaltungsprozessen der europäischen Forschungspolitik verstärkt. Außerdem kann es Forschern eine strukturiertere Unterstützung und Hilfe bei ihrer Teilnahme an EU-Programmen bieten, insbesondere im Hinblick auf den nächsten Planungszyklus. Aus dieser Perspektive ist das Verbindungsbüro auch ein Instrument zur Stärkung der Beziehungen zwischen Universitäten, Forschungsteams und dem europäischen Industriesystem. Das Büro kann die Teilnahme an internationalen Partnerschaften und die Entwicklung von Forschungs- und Innovationsprojekten mit großer Wirkung fördern, wie beispielsweise die neue Europäische Strategische Partnerschaft für fortgeschrittene Werkstoffe IAM-I. An der Veranstaltung im Europäischen Parlament nahmen Vertreter der Europäischen Kommission, Mitglieder des Parlaments und die Leiter der wichtigsten europäischen Forschungs- und Innovationsgremien teil. Jeder Teilnehmer gab seine Sichtweise zu den Herausforderungen des nächsten europäischen Planungszyklus und zur Rolle, die Universitäten, Forschung und Industrie dabei spielen sollen, wieder. Mit der Eröffnung des Verbindungsbüros in Brüssel festigt das Politecnico di Milano seine langfristige Strategie zur Stärkung seiner wissenschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, seines Dialogs mit den europäischen Institutionen und seines Beitrags zur Entwicklung der EU-Politik im Bereich Forschung und Innovation in einer für die Zukunft des Europas des Wissens entscheidenden Phase. WEITERE INFORMATIONEN:

