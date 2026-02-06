© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USALange Wartezeiten und höhere Preise bremsen Kunden von AMD und Intel in China aus. Der KI-Boom verschärft die Engpässe im Servermarkt spürbar.Intel und Advanced Micro Devices (AMD) haben Kunden in China über erhebliche Lieferverzögerungen bei Server-Prozessoren informiert. Intel warnt vor Lieferzeiten von bis zu sechs Monaten. Das berichten mit der Sache vertraute Personen gegenüber Reuters. Die Knappheit treibt die Preise: Server-Prozessoren von Intel kosten in China im Schnitt mehr als 10 Prozent mehr. Die tatsächlichen Preise hängen von den jeweiligen Kundenverträgen ab, sagte eine der Quellen. KI-Boom reißt neue Lücken Der weltweite Ausbau von Infrastruktur für Künstliche Intelligenz …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE