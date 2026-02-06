Zum 09.02.2026 wird Marco Gerhardt Chief Executive Officer bei der Helmsauer Gruppe. Er übernimmt von Dr. Sven Tischendorf, der das Unternehmen interimistisch geführt hatte, nachdem Bernd Helmsauer Ende 2025 ausgestiegen war. Personelle Neuigkeiten von der Helmsauer Gruppe: Nachdem Bernd Helmsauer Ende 2025 seinen Rückzug als Geschäftsführer der Helmsauer Holding bekannt gegeben hatte, übernimmt nun zum 09.02.2026 Marco Gerhardt die Funktion des Chief Executive Officer (CEO). Interimistisch hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
