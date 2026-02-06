Weiterlesen...

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 38 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 66 %. In dieser Woche haben wir zwei Verkäufe getätigt, zwei Einschätzungen geändert sowie ein Ziel und einen Stop angehoben. Heute reichen wir detaillierte Zahlen und heben zwei weitere Ziel an. Betroffen sind unter anderem Trainline, Foresight Group, Bombardier, Orsted, Prysmian, Alphabet, Bayer, Puma, BHP und Cadence Design. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Marktteilnehmer werden nervöser, die Indizes volatiler, bei manchen Einzelwerten gibt es scharfe Rücksetzer. Seit letzter Woche waren es die Software-Aktien, die so schwach tendierten, wie seit 30 Jahren nicht mehr. Deshalb heute mal ein anderer Vergleich als sonst an dieser Stelle . Das IShares Software ETF im Verglich zu NASDAQ100 und S&P500. Die Angst vor Disruption durch KI ist in dem Sektor mit Händen zu greifen. Das hierzulande z.B. bei SAP und Nemetschek durchgeschlagen.Wer ist der nächste? Die jüngsten Rücksetzer bei Amazon und Alphabet lassen aufhorchen. Rücken jetzt die KI-Großinvestoren in den Fokus? Unten noch mehr Details dazu und ein weiterer spannender Chartvergleich.Die Woche hat direkt mit drei Dispositionen begonnen: wir wurden vergangenen Freitag bei dem kanadischen Businessjethersteller Bombardier unglücklich ausgestoppt. Grund waren Drohungen Trumps um Zölle und entzogene Genehmigungen.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!