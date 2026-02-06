Montréal, Quebec--(Newsfile Corp. - 6 février 2026) - Ressources Géoméga inc. (TSXV: GMA) (« Géoméga » ou la « Société ») a le plaisir de faire le point sur la construction de son usine pilote de recyclage d'aimants de terres rares à Saint-Hubert, au Québec. De plus, la Société a déposé une demande auprès de la Bourse de croissance TSX afin d'obtenir une approbation pour la prolongation de 704 028 bons de souscription venant à échéance le 8 février 2026.

Depuis la dernière mise à jour du 4 juin 2025, Géoméga a poursuivi l'avancement de tous les principaux lots de travaux à l'usine de démonstration, notamment l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'intégration des équipements de traitement. Tous les équipements de traitement à long délai de livraison ont maintenant été livrés et la majorité des unités ont été assemblées, positionnées et ancrées sur le site de Saint-Hubert.

Les convoyeurs de l'usine ont été livrés sur le site, complétant ainsi les systèmes de manutention des matériaux de l'usine pilote. Par ailleurs, Géoméga a attribué le contrat de tuyauterie pour la zone de traitement; le tracé détaillé des canalisations, l'installation et l'isolation ultérieure seront réalisés en coordination avec les travaux mécaniques et électriques en cours.

Les travaux de construction et d'ingénierie à l'usine de Saint-Hubert progressent, notamment les travaux de tuyauterie mentionnés précédemment et l'installation du système de contrôle. L'obtention des permis environnementaux pour l'usine de démonstration est toujours en cours et Géoméga collabore avec les autorités compétentes qui examinent les documents soumis par la Société.

« Maintenant que les convoyeurs sont sur place et que le contrat de tuyauterie a été attribué, l'équipe se concentre sur la finalisation de l'installation, de l'automatisation et l'obtention des permis afin de pouvoir passer à la mise en service progressive à froid et à chaud avant de procéder au démarrage graduel de ce qui devrait être la première usine de démonstration de recyclage d'aimants de terres rares au Québec », a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Géoméga.

L'usine de démonstration est conçue pour traiter les aimants NdFeB en fin de vie afin de produire les principaux oxydes de terres rares présents dans ces aimants, contribuant ainsi à créer une chaîne d'approvisionnement en terres rares plus résiliente et durable en Amérique du Nord et en Europe. Géoméga estime que ce projet permettra de mettre en valeur sa technologie exclusive à l'échelle industrielle et de favoriser de futures opportunités de déploiement commercial.

Prolongation de bons de souscription

Géoméga a déposé une demande de prolongation d'un an de la date d'expiration de 704 028 bons de souscription, conformément au tableau ci-dessous, sous réserve de l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX :

Nombre de

bons de souscription Date d'expiration

actuelle Nouvelle

date d'expiration Prix d'exercice 704 028 8 février 2026 8 février 2027 1 0,40 $

1- Une clause d'accélération a été ajoutée, réduisant la période d'exercice des bons de souscription à 30 jours si le cours de l'action atteint ou dépasse 0,50 $ pendant 10 jours de clôture consécutifs.

Ces bons de souscription ont été émis dans le cadre du placement privé du 8 février 2022, comprenant 1 408 055 unités et 704 028 bons de souscription (voir le communiqué de presse du 9 février 2022), et leur échéance a été prolongée de deux ans en janvier 2024 (voir le communiqué de presse du 26 janvier 2024). Aucune autre modification n'est proposée aux modalités des bons de souscription.

Précisions concernant le régime d'intéressement omnibus

La Société souhaite apporter des précisions concernant certains renseignements contenus dans son communiqué de presse du 23 octobre 2025, annonçant les résultats de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« Assemblée »). Conformément à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée, le régime incitatif omnibus de la Société a été modifié afin de remplacer la réserve d'actions: (i) un montant variable de 8 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société réservées aux options d'achat d'actions et (ii) un nombre fixe de 5 000 000 d'actions ordinaires réservées à toutes les autres attributions fondées sur des actions; par un régime unique variable réservant jusqu'à 10 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société à toutes les attributions fondées sur des actions, y compris les options d'achat d'actions, les unités d'actions restreintes, les unités d'actions différées et les autres attributions pouvant être émises en vertu du régime. Ces précisions visent à corriger une omission dans le communiqué de presse de la Société du 23 octobre 2025.

À propos de Géoméga (www.geomega.ca)

Géoméga développe des technologies innovantes pour l'extraction et la séparation des éléments des terres rares et d'autres métaux critiques essentiels pour un avenir durable. Géoméga travaille avec différentes sources d'approvisionnement pour appliquer ses technologies de valorisation des résidus. Cela comprend le recyclage des aimants NdFeB, la valorisation des résidus de bauxite et le traitement des résidus sulfurés. La stratégie de Géoméga consiste à réduire progressivement les risques liés à sa technologie innovante et à générer des flux de trésorerie et un retour de valeur aux actionnaires tout en travaillant directement avec les principaux acteurs de leurs industries respectives.

Alors que ses technologies sont démontrées à plus grande échelle, Géoméga s'est engagé à travailler avec des partenaires majeurs pour aider à extraire de la valeur des produits provenant de l'extraction minière, des résidus miniers et d'autres résidus industriels qui contiennent des terres rares et d'autres métaux critiques. Indépendamment du métal ou de la source, Géoméga adopte une approche cohérente pour réduire l'impact environnemental et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en recyclant les principaux réactifs du procédé.

Géoméga est également propriétaire du gisement de terres rares de la Carbonatite de Montviel, la plus grande estimation des ressources de bastnaésite 43-101 en Amérique du Nord et détient plus de 16,8 millions d'actions, de Auriginal Mining Corp. (AUME.V), une société d'exploration minière qui développe des projets aurifères et cuprifères au Québec, Canada.

