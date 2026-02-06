© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USAPhilip Morris meldet ein starkes Rekordjahr. Der Konzern wächst schneller als geplant - vor allem dank rauchfreier Produkte und klarer Strategie.Philip Morris hat 2025 deutlich besser abgeschnitten als im Vorjahr. Der Konzern steigert den verwässerten Gewinn je Aktie auf 7,26 US-Dollar nach 4,52 US-Dollar im Jahr 2024. Bereinigt liegt der Wert bei 7,54 US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 14,8 Prozent, beziehungsweise 14,2 Prozent Währungsbereinigt. Die Zahlen stammen aus dem Geschäftsbericht für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025. Philip Morris kündigt eine Quartalsdividende von 1,47 US-Dollar je Aktie an. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht das 5,88 US-Dollar. Für …Den vollständigen Artikel lesen
