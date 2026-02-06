Nach ihrem gewaltigen Kurssturz am Dienstag konnte sich die PayPal-Aktie auch am Mittwoch und Donnerstag nicht stabilisieren. Sie verlor weitere -4% und rutschte zum Handelsschluss unter die Marke von 40 US$. Hat die Börse den Zahlungsdienstleister zu hart bestraft oder hat PayPal gar kein Upside mehr? Viele Bullen und ein Bär An dieser Frage scheiden sich momentan die Geister der Bankanalysten. Zwar haben alle ihre Kursziele als Reaktion auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
