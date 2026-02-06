Apples KI-Triumph: Wie der neue Superzyklus die Wall Street überrollt

Mit einem spektakulären Gewinnsprung und Rekordumsätzen straft der iPhone-Konzern alle Kritiker Lügen und beweist eindrucksvoll, dass die Ära der "Apple Intelligence" gerade erst beginnt. Die Symbiose aus neuer Hardware und Künstlicher Intelligenz macht das Papier jetzt wieder zum absoluten Liebling der Anleger.

Ein Rekordquartal übertrifft alle Erwartungen

Der Technologiegigant aus Cupertino hat mit seinem jüngsten Quartalsbericht vom 29. Januar 2026 die Finanzwelt beeindruckt und die konservativen Schätzungen der Wall Street deutlich hinter sich gelassen. Apple meldete einen beeindruckenden Gesamtumsatz von 143,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von rund 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Noch erfreulicher für Anleger ist der Gewinn: Der Gewinn pro Aktie kletterte auf 2,84 US-Dollar und übertraf damit die Prognosen der Experten, die im Schnitt nur mit etwa 2,67 US-Dollar gerechnet hatten. Diese positive Überraschung sorgte an den Märkten für Aufatmen, da im Vorfeld Bedenken über eine mögliche Sättigung des Smartphone-Marktes bestanden hatten. Die Zahlen belegen eindrucksvoll, dass der Konzern trotz seiner enormen Größe immer noch zu zweistelligen Wachstumsraten fähig ist, was das Vertrauen der Investoren in die langfristige Stabilität der Aktie massiv stärkt.