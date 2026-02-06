Anzeige
Freitag, 06.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer im Fokus: Warum US-Projekte jetzt neu gelesen werden
onemarkets Blog
06.02.2026 14:08 Uhr
The Bottom Line: Japans Neuwahl und US-Konjunkturdaten

In der kommenden Woche richtet sich der Fokus zunächst nach Japan, wo die vorgezogene Parlamentswahl über die weitere politische Ausrichtung des Landes entscheidet. Premierministerin Sanae Takaichi strebt dabei eine absolute Mehrheit im Unterhaus an und setzt auf ihre aktuell hohe Zustimmung sowie neue parteipolitische Bündnisse. Der Ausgang der Wahl wird aufmerksam verfolgt, da er wichtige Hinweise darauf liefern könnte, welche wirtschafts- und finanzpolitischen Schwerpunkte die Regierung künftig setzen möchte.

In den USA stehen parallel dazu zentrale Konjunkturdaten an, darunter der Arbeitsmarktbericht für Januar und neue Inflationskennzahlen. Die Veröffentlichung der Beschäftigungszahlen umfasst auch umfangreiche Revisionen früherer Monate und liefert damit ein aktualisiertes Bild der Arbeitsmarktentwicklung. Ergänzend dazu gibt der Verbraucherpreisindex einen Einblick in jüngste Preisbewegungen im Güter- und Dienstleistungssektor.

UniCredit - The Bottom Line

