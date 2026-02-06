© Foto: Jens Kalaene - dpaDer Hörspielspezialist Tonies überrascht mit starken Zahlen und einer Prognoseanhebung für 2025. Die Toniebox 2 und internationales Wachstum treiben den Umsatz. Die ersten Pokémon Tonies sollen weiteres Wachstum bringen.Der Düsseldorfer Spielwarenkonzern Tonies hat die Erwartungen im vierten Quartal 2025 deutlich übertroffen und Analysten begeistert. Am Tag nach Veröffentlichung des Zahlenwerks heben die Analystenhäuser Berenberg und Warburg Reserach ihre Kursziele an. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 312 Millionen Euro, was einem Anstieg von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Währungsbereinigt stiegen die Umsätze sogar um 39 Prozent. Besonders positiv fiel die …Den vollständigen Artikel lesen
