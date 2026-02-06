Mit ChatGPT erstellte Designs werden nun in Canva zum Leben erweckt, sind sofort markengerecht und einsatzbereit

Die Zukunft der Arbeit wird durch künstliche Intelligenz neu definiert, da Fachkräfte nun in wenigen Minuten Aufgaben erledigen können, die früher Stunden in Anspruch genommen haben. Allerdings gibt es einen anhaltenden Schwachpunkt bei KI-Assistenten: generische visuelle Ausgaben und nicht markengerechte Farben, die die Geschwindigkeit der KI durch mühsame manuelle Nachbearbeitung beeinträchtigen.

Heute hat diese Herausforderung ein Ende, da Canva Markenintelligenz direkt in die KI-Tools integriert, die in der modernen Arbeitswelt am häufigsten zum Einsatz kommen. Ab sofort können ChatGPT-Nutzer Designs erstellen, die vollständig mit ihrem Canva Brand Kit verknüpft sind, wodurch die Marke eines Unternehmens visuell zum Leben erweckt wird und als aktiver Teilnehmer in KI-Workflows fungiert.

Diese Erweiterung markiert die Zusammenführung von Canva und ChatGPT, zwei branchenprägenden Plattformen, auf eine neue Art und Weise, um markengerechtes Design zugänglicher und flüssiger zu gestalten. Von kundenfertigen Pitch-Decks über Social-Media-Beiträge bis hin zu professionell gestalteten Postern die Partnerschaft unterstützt weiterhin die Mission von Canva, jedem die Möglichkeit zu geben, mühelos zu gestalten.

Befähigung aller, schnell und unter Wahrung der Markenintegrität kreativ zu sein

Canva entwickelt sich rasch zur Grundlage für KI-gestütztes Design. Das heutige Update der Canva-App in ChatGPT, das auf die Einführung in Anthropics Claude in der vergangenen Woche folgt, unterstreicht die zunehmende Präsenz und Bedeutung von Canva als visuelle Ebene des KI-Ökosystems.

Laut Similarweb rangiert Canva bereits durchgängig unter den Top Ten der Websites, die die meisten Empfehlungen von KI-Assistenten erhalten. Canva integriert wesentliche visuelle Funktionen, die auf seinem eigenen Designmodell basieren, in führende LLMs. Canva fungiert als das Design-Gehirn jeder Plattform, versteht die einzigartigen Schriftarten, Farben und Logos einer Marke auf neue und innovative Weise und ist damit ein wichtiger Bestandteil der KI-Produktivitätsrevolution.

Im vergangenen Jahr hat Canva das Canva-Designmodell für bearbeitbare Design-Ergebnisse, Canva AI, einen All-in-One-Design-Copiloten, und den Canva MCP Server eingeführt, der bereits über 12 Millionen Designs in ChatGPT, Claude und Microsoft Copilot erstellt hat.

"Die Seele einer Marke ist ihre visuelle Identität, doch genau dieses Element fehlte bislang bei der KI-Entwicklung", erklärte Anwar Haneef, GM und Head of Ecosystem bei Canva. "Heute schließen wir diese Lücke, indem wir unsere Designkompetenz in die alltäglichen Werkzeuge einbringen, die von Millionen Menschen genutzt werden. Unabhängig davon, ob Sie ChatGPT oder Claude verwenden, fungiert Canva als Bindeglied, das Textkonversationen schnell in ansprechende, markenkonforme Grafiken umwandelt. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, wie LLMs und Designmodelle Kreativität und Produktivität näher zusammenbringen können als je zuvor."

Das Gesamtbild: KI-Workflows, die Aufgaben tatsächlich abschließen

Das Jahr 2026 markiert einen Wendepunkt, an dem Teams über isolierte KI-Gespräche hinaus zu hochintuitiven Arbeitsabläufen mit klarem Kontextverständnis übergehen, was Konsistenz und schnelle Fertigstellung von Arbeiten ermöglicht. Dies stellt eine grundlegende Veränderung dar, weg von statischen Markenrichtlinien, die in vergessenen PDF-Dateien vergraben sind, hin zu einer interaktiven Ressource, die in den Tools, die Menschen täglich nutzen, zum Leben erweckt wird.

"Wir sind der Ansicht, dass die persönliche Marke eines Maklers sein X-Faktor ist; sie ist die Superkraft, die Vertrauen schafft, noch bevor er den Raum betritt", erklärt Wendy Forsythe, Chief Marketing Officer bei eXp Realty. "Diese Integration ist ein entscheidender Fortschritt, da sie es den Agenten ermöglicht, diese herausragende Fähigkeit zu skalieren, ohne sie zu verwässern. Durch den Zugriff auf Canva Brand Kits innerhalb von ChatGPT können unsere Mitarbeiter innerhalb von Sekunden von einer Textvorlage zu einer vollständig gebrandeten Grafik übergehen. Letztendlich können unsere Mitarbeiter dadurch weniger Zeit mit der Formatierung verbringen und mehr Zeit für die Kommunikation aufwenden, sodass ihr X-Faktor bei jeder digitalen Interaktion zum Tragen kommt."

Die Funktionsweise: Ihre Marke, sofort zugänglich in der KI

Sobald Sie Ihr Brand Kit in Canva eingerichtet haben, können Sie auf neue Funktionen zugreifen, darunter:

Markenbezogene Kreation : Beschreiben Sie Ihre Anforderungen in einfacher Sprache, und ChatGPT und Claude erstellen Entwürfe, die die Farben, Schriftarten, Layouts und Logos Ihrer Marke verwenden.

: Beschreiben Sie Ihre Anforderungen in einfacher Sprache, und ChatGPT und Claude erstellen Entwürfe, die die Farben, Schriftarten, Layouts und Logos Ihrer Marke verwenden. Geführter Präsentationsgenerator : Entwerfen Sie zunächst Ihre Story-Struktur, arbeiten Sie mit dem KI-Assistenten zusammen und beobachten Sie dann, wie sie im Stil Ihrer Marke mit Raffinesse und Präzision zum Leben erweckt wird.

: Entwerfen Sie zunächst Ihre Story-Struktur, arbeiten Sie mit dem KI-Assistenten zusammen und beobachten Sie dann, wie sie im Stil Ihrer Marke mit Raffinesse und Präzision zum Leben erweckt wird. Live-Design-Vorschau: Interagieren Sie mit Ihren Designs und verfeinern Sie diese direkt in ChatGPT über die Canva-App, wodurch KI-Konversation und visuelle Gestaltung nahtlos miteinander verbunden werden.

Der Canva-KI-Konnektor steht ChatGPT-Nutzern ab heute zur Verfügung. Bitte verbinden Sie Ihre Konten unter canva.com/ai, um Ihre Marke in die Zukunft der KI-Arbeit zu führen.

Canva wurde 2013 gegründet und ist die weltweit führende All-in-One-Plattform für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit. Canva wurde entwickelt, um jedem die Möglichkeit zu geben, selbst zu gestalten, und bedient die kreativen und gestalterischen Bedürfnisse von Unternehmen, kleinen Betrieben, Verbrauchern und Studenten in mehr als 190 Ländern weltweit. Unabhängig davon, ob Sie Anfänger sind und Ihre ersten Schritte im Bereich Design unternehmen oder ein kreativer Profi, der leistungsstarke Tools sucht, stellt Canva sicher, dass Nutzer über die erforderlichen Mittel verfügen, um eine Idee in etwas Schönes zu verwandeln. Canva stützt sich auf die weltweit umfangreichste Bibliothek mit von Designern erstellten Inhalten und wird durch eine Reihe von Produkten und proprietären KI-Tools unterstützt, die die Art und Weise verbessern, wie Einzelpersonen und Teams auf einfache Weise Inhalte erstellen, zusammenarbeiten und kommunizieren.

