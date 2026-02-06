Hamburg (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Sitzung am 5. Februar hat die EZB beschlossen, die Leitzinsen wie erwartet unverändert bei 2,00% (Einlagezinssatz) und 2,15% (Hauptrefinanzierungssatz) zu belassen, so Dr. Cyrus de la Rubia und Nils Müller von der Hamburg Commercial Bank. Christine Lagarde habe die Risiken für Inflation und Wachstum als weitgehend ausgewogen bezeichnet, allerdings innerhalb einer recht großen Bandbreite. Der stärkere Euro sei diskutiert und sei im Basisszenario der EZB berücksichtigt worden. Sie habe am bisherigen Ansatz festgehalten, datenabhängig und von Sitzung zu Sitzung zu entscheiden. Es habe keinen Hinweis auf eine Veränderung der Leitzinsen in den kommenden Monaten gegeben, weder nach oben noch nach unten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
