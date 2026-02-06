Bitcoin schwächelt, die Bilanz von Strategy leidet. Doch für CEO Phong Le ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. In einer Telefonkonferenz mit Investoren gab sich der Firmenchef betont gelassen. Erst bei einem massiven Kurssturz auf 8.000 Dollar würde das Geschäftsmodell des Software-Unternehmens ernsthaft wackeln.Die Zahlen der aktuellen Bilanz klingen zunächst dramatisch. Strategy meldete für das vierte Quartal einen Nettoverlust von 12,6 Milliarden Dollar. Der Grund: Die Kryptowährung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär