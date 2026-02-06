Das Financial Stability Board (FSB) wartete am Mittwoch mit einer massiven Warnung auf. Demnach haben die Verwundbarkeiten im globalen Repo-Markt (Volumen: gut 16 Billionen Dollar) deutlich zugenommen. Die Aufsichtsbehörde wies dabei auf mehrere Schwachstellen hin, die Risiken für das weltweite Finanzsystem darstellen könnten. Dazu zählen Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage sowie eine hohe Konzentration von Kreditnehmern, Kreditgebern und Intermediären. Dies erhöht gemäß der Aussage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär