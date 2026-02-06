Wenn starke Trends laufen, können Aktien solide Gewinne liefern. Doch wer das volle Potenzial ausschöpfen will, setzt auf intelligente Hebelstrategien - und verwandelt Marktbewegungen in echte Renditekicks. Aktien folgen oft klaren, kraftvollen Trends. Doch selbst wenn ein Wert überzeugend steigt, bleibt bei vielen Anlegern ein Gefühl: Da müsste doch eigentlich noch mehr drin sein. Tatsächlich zeigt sich am Markt immer wieder, dass reine Aktienrenditen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE