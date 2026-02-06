Das quelloffene Tool "Magsafe Guard" fährt Macbooks automatisch herunter oder sperrt den Bildschirm, sobald das Ladekabel abgezogen wird. Die Software soll Daten vor Dieben schützen. Ein Mac bietet den besten Schutz vor unbefugtem Datenzugriff, wenn er vollständig heruntergefahren ist - besonders in Kombination mit der SSD-Verschlüsselung Filevault. Doch wie stellt man sicher, dass das Macbook im Ernstfall schnell in diesen Zustand wechselt? Entwickler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n