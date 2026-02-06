Nach den jüngsten Belastungen durch schwache Technologieaktien dürften die US-Börsen am Freitag einen Stabilisierungsversuch unternehmen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial knapp eineinhalb Stunden vor dem Auftakt auf 49.115 Punkte und damit 0,4 Prozent über seinem Vortagesschluss. Für den Nasdaq 100 zeichnete sich eine 0,5 Prozent höhere Eröffnung bei 24.680 Punkten ab. In den vergangenen Tagen hatten vor allem Technologieaktien einen schweren Stand, was die Indizes belastete. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
